Supera edición 2026 del programa de Matrimonios Colectivos meta del año pasado

En ceremonia efectuada en el Patio Central de Palacio de Gobierno, 150 parejas se dieron “el sí” en el marco del programa de Matrimonios Colectivos, que este año superó la meta registrada en 2025.

El acto fue dirigido por la directora general de Registro Civil, Silvia Margarita Alvídrez, quien llamó a los contrayentes a brindarse fidelidad, lealtad, respeto, confianza, asistencia mutua, así como amor verdadero que ofrezca equilibrio y complemento afectivo.

Recordó que el matrimonio civil es un acto legal, público y solemne, por medio del cual una pareja manifiesta por escrito, ante la autoridad correspondiente, la voluntad de unir las vidas y protegerse mutuamente.

Además destacó que el matrimonio civil no solo representa formalizar una unión basada en el amor y el compromiso, también brinda certeza jurídica, protección legal y estabilidad a las familias, al garantizar sus derechos y obligaciones ante la ley.

Tras concluir la ceremonia, los cónyuges participaron en la rifa de regalos, entre los cuales se incluyeron viajes todo pagado a Cancún, cocinetas y monederos electrónicos para despensa.

En lo que va del presente mes se han realizado ceremonias en Guachochi, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes, y se tienen programadas en Juárez, Delicias, Meoqui, Jiménez, Camargo, Parral y Ojinaga.

El programa Matrimonios Colectivos registró este año a 4 mil 912 parejas y superó la meta alcanzada en 2025, que fue de 4 mil 041.

En esta ocasión el Registro Civil condonó a los cónyuges el costo del trámite, que es de 1, 250 pesos, lo que equivale a un descuento total de 6 millones 140 mil pesos.

Como testigos de honor de la boda estuvieron Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Denisse Javalera, en representación Consejo Estatal de Población; la diputada Joss Vega por el Congreso del Estado y Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.