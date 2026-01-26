Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks, fecha, horario y más

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl 2026 el 8 de febrero tras avanzar como parte de los enfrentamientos de las finales de conferencia de los playoffs de la NFL de la temporada 2025.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Super Bowl 60 entre Patriots y Seahawks es una revancha de Super Bowl XLIX en 2015 que ganó Nueva Inglaterra 28-24

En el Campeonato de la AFC, los Patriots superaron 10-7 a los Broncos. Denver superó a los Bills en tiempo extra en la ronda divisional, y New England aplastó a los Texans. En la final de la NFC, los Seahawks vencieron a sus rivales divisionales Rams 31-27. Seattle arrolló a los 49ers para avanzar en la ronda divisional, mientras que Los Ángeles venció a los Bears en tiempo extra.

Los Broncos y los Seahawks jugaron sus primeros partidos de esta postemporada en la ronda divisional tras haber descansado en la primera ronda como primeros sembrados de conferencia.

En una emocionante ronda de comodines, los Rams vencieron a los Panthers, los Bears remontaron ante los Packers, los Bills superaron a los Jaguars, los 49ers derrotaron a los Eagles, los Patriots se impusieron a los Chargers y los Texans aplastaron a los Steelers.

Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.