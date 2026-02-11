Sumando talentos y voluntades haremos a Canacintra más fuerte: Sergio Gramer

Llama a la participación activa de la membresía y construir una institución más fuerte

Chihuahua, Chihuahua.- En un ambiente de unidad y armonía empresarial, la Cámara de la Industria de Transformación CANACINTRA Chihuahua, realizó su Asamblea Anual y renovó su Mesa Directiva al concluir su gestión Armado Gutiérrez Cuevas y asumir en la presidencia Sergio Gramer Quiñónez, quien delineó una agenda centrada en la continuidad institucional, la participación corresponsable de la membresía y el fortalecimiento de la Cámara como un organismo sólido, confiable y orientado al beneficio colectivo de la industria.

En su primer mensaje como presidente, Gramer Quiñónez subrayó que su gestión se conducirá bajo un liderazgo maduro, con respeto al trabajo realizado y a los proyectos en marcha, al considerar que las instituciones avanzan cuando existe orden, visión de largo plazo y compromiso compartido.

Señaló que iniciativas estratégicas, impulsadas por administraciones anteriores, requieren constancia y seguimiento, y expresó su intención de darles continuidad durante su periodo.

El nuevo dirigente industrial enfatizó que el éxito de CANACINTRA no depende de esfuerzos individuales, sino de la suma de talentos, experiencias y voluntades de sus afiliados. En ese sentido, convocó a una participación activa de la membresía, al señalar que la Cámara se fortalece cuando sus integrantes se involucran y asumen como propia la responsabilidad de construir una institución más fuerte.

Sergio Gramer también refrendó que CANACINTRA Chihuahua mantendrá su papel como interlocutor responsable con los distintos órdenes de gobierno, bajo una relación basada en respeto institucional, diálogo técnico y búsqueda de soluciones que fortalezcan la competitividad y el desarrollo empresarial.

Afirmó que la representación de la industria se ejercerá con profesionalismo, firmeza y enfoque en resultados, defendiendo los intereses del sector con argumentos y propuestas.

Aunado a ello, destacó que su presidencia se conducirá con apego a esquemas claros de gobernanza y a los órganos de gobierno de la Cámara, garantizando decisiones transparentes que generen confianza entre los afiliados.

Su compromiso, concluyó, es trabajar por una CANACINTRA unida, institucional y cercana a las empresas, que continúe siendo un referente para la industria y un actor relevante en el desarrollo económico de Chihuahua.