Suman ya 12 ataques de EU contra objetivos militares en Irán

El ejército estadunidense informó que este miércoles comenzó la duodécima ronda de ataques contra objetivos militares en Irán, como parte de la ofensiva ordenada por el presidente, Donald Trump, en el contexto del conflicto entre Washington y Teherán.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), señaló que las operaciones iniciaron a las 17:30 horas del este de Estados Unidos, y afirmaron que los bombardeos buscan “debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por aguas regionales”.

El mando militar no precisó los puntos alcanzados ni ofreció información sobre daños o posibles víctimas. Tampoco indicó la duración prevista de la operación, por ahora los medios iraníes no han reportado explosiones hasta el momento.

Los bombardeos se producen mientras continúan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, luego del colapso del acuerdo de cese de hostilidades alcanzado semanas atrás y en medio de una escalada de operaciones militares en el Golfo Pérsico.