Suman seis querellas por lesiones y daños, ocurridos en la glorieta Francisco Villa

• Hasta el momento, cinco civiles y el Gobierno del Estado interpusieron la querella correspondiente, por hechos ocurridos la noche del pasado jueves

En relación al accidente vial ocurrido los primeros minutos de la madrugada del pasado viernes 19 de junio, en la glorieta Francisco Villa, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que, hasta el momento, se han interpuesto seis querellas por los delitos de lesiones y daños imprudenciales, en contra de quien aparece como probable responsable de nombre Óscar C. E.

Esta representación social se encuentra a la espera de fecha y hora de la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, formulará imputación en su contra.

Los querellantes son cinco civiles, y uno más es el Gobierno del Estado de Chihuahua, por daños a un poste metálico.

Entre las víctimas, una mujer de 23 años de edad, permanece hospitalizada debido a las lesiones graves sufridas, mientras que el resto presenta heridas menores que tardan menos de quince días en sanar y no dejan secuelas.

Óscar C. E. fue detenido en los términos de la flagrancia, tras los hechos ocurridos, y fue liberado bajo reservas de ley, la noche del pasado sábado, una vez que se cubrió una fianza.

El trabajo de esta Fiscalía, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia, y otorgar seguridad a la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta a su integridad, no solo física, si no moral y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).