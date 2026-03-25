Suman más de 500 personas capacitadas en la prevención y combate de incendios forestales

El Centro Estatal de Manejo del Fuego ha capacitado a más de 500 personas en temas relacionados con la prevención y combate de incendios forestales, informó la Secretaría de Desarrollo Rural.

De noviembre de 2024 a marzo de 2026, se impartieron 13 cursos y talleres especializados y básicos para combatientes oficiales, brigadas rurales, personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de Protección Civil, de la Guardia Nacional, técnicos municipales, productores forestales y ganaderos, entre otros.

Las personas fueron instruidas en temas como comportamiento del fuego, uso eficiente del agua, liderazgo en emergencias, quemas prescritas, sanidad forestal y reglas de operación para el combate de siniestros.

El Centro Estatal de Manejo del Fuego es un espacio estratégico para este tipo de capacitaciones. Se ubica en el Ejido Tabalaopa, a la altura del kilómetro 10 de la carretera Chihuahua-Aldama, donde además se proporcionan servicios como:

• Alertas tempranas y monitoreo permanente de incendios forestales

• Conservación del recurso forestal

• Optimización del recurso hídrico

• Información meteorológica en tiempo real

• Sanidad forestal

• Apoyo técnico al sector forestal, agrícola y ganadero

También se realiza el seguimiento permanente de los incendios a través de monitores y vigilancia continua, lo que permite alertar de inmediato al personal especializado ante cualquier incidencia, especialmente en la Sierra Tarahumara.