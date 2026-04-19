Sujetos roban máquina de raspados en pleno centro de la ciudad

Dos sujetos a bordo de un vehículo negro, aparentemente Toyota Corolla o Nissan Tsuru se robaron una máquina de raspados que estaba al exterior de una paletería en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30am en las calles 11 y Nicolás Bravo en donde el propietario tenía estacionada una pick up que en su parte trasera estaba cargada con refrigeradores y la máquina de raspados.

Los asaltantes fueron captados por una cámara de vigilancia en la que se observa que pasan por el lugar y uno de ellos baja para observar las máquinas cargadas en la pick up.

El vehículo se retira y a los pocos minutos vuelven para sustraer la máquina y huir con rumbo desconocido; agentes de seguridad acudieron para realizar el reporte correspondiente.