Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, clasifica a octavos en Copa Africana

Rabat. Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026, clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones al derrotar 3-2 a Zimbabue y confirmó su gran momento futbolístico previo a la justa del próximo año.

El conjunto dirigido por el belga Hugo Broos, ubicado en el lugar 61 del ranking FIFA, solamente ha perdido uno de sus últimos 10 enfrentamientos. Los Bafana Bafana avanzaron en segundo lugar del Grupo B, detrás de Egipto, que ya estaba clasificado y empató 0-0 con Angola.

Para Sudáfrica, este torneo es una buena prueba antes de regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. En 2010, abrieron el Mundial como anfitriones ante la selección mexicana, dirigida también en ese entonces por Javier Aguirre, donde un golazo de Siphiwe Tshabalala hizo estallar el estadio Soccer City en Johannesburgo, antes de que un certero remate de Rafael Márquez decretara la pizarra final (1-1).

Los Bafana Bafana necesitaban una victoria en Marrakech para asegurar su clasificación sin depender de un favor de Egipto. Tshepang Moremi dio a Sudáfrica una ventaja temprana gracias a un desvío del defensor de Zimbabue Divine Lunga, que superó al indefenso portero Washington Arubi.

Tawanda Maswanhise empató la pizarra en el minuto 19 con una brillante jugada individual, donde eludió a tres defensores antes de definir con un potente disparo cruzado a la base del poste. Lyle Foster cabeceó el segundo de Sudáfrica al inicio de la segunda mitad después de un error entre Lunga y Arubi, aunque un autogol de Aubrey Modiba volvió a emparejar las acciones para los Guerreros en el minuto 73.

Pero los de Zimbabue no esperaban que Marvelous Nakamba concediera un penalti al rival por una mano dentro del área, que Oswin Appollis convirtió de forma éxitosa (82).

Sudáfrica espera los resultados del Grupo F, ya que jugará contra el segundo clasificado de ese sector – Costa de Marfil, Camerún o Mozambique – el domingo.

Marruecos, cuarto lugar en Qatar 2022, confirmó su papel como favorito al título y selló su boleto a la siguiente ronda al doblegar 3-0 a Zambia. Los jugadores de los Leones del Atlas fueron ovacionados cuando salieron al campo por primera vez antes del partido, después de que el capitán del equipo, Achraf Hakimi, pidió a los seguidores que dejaran de silbar al equipo.

Hakimi volvió a vestir la playera de su selección después de que una lesión en el tobillo que sufrió en noviembre provocara su ausencia en los dos primeros juegos de Marruecos en el certamen para prevenir una recaída. El lateral del París Saint Germain empezó como suplente y entró al campo de juego en el minuto 64, demostrando ya desde el principio que está en forma y con hambre de balón.

Estuvo incluso cerca de marcar, pero su disparo fue despejado in extremis por el arquero zambiano, Willard Mwanza, en el 81. Para entonces, el partido estaba más que decidido por un doblete de Ayoub El Kaabi (9′ y 51′) y un tanto de Brahim Díaz (27′).

Este último ha marcado en cada uno de los tres partidos de Marruecos en la fase de grupos, emulando el logro de la leyenda nacional Ahmed Faras, Balón de Oro africano en 1975 y fallecido el pasado julio.