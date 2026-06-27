Inaugurará Carín León el Nu Stadium en Miami; ‘Estamos haciendo historia’, dice

El cantante mexicano Carín Leónaseguró este jueves en Miami que conocer al exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, es para él “como estar conociendo a Superman”, durante una rueda de prensa previa al concierto con el que inaugurará este domingo el Nu Stadium como recinto para espectáculos musicales.

“Conocer a David Beckham, ¿qué te voy a decir? Yo, como enfermo fan del Real Madrid, soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe. Conocer a David Beckham para mí es como estar conociendo a Superman”, afirmó el artista.

León explicó que su admiración por el exjugador nació durante la etapa de los ‘Galácticos’ del Real Madrid. “Creo que por ellos y por los Galácticos yo empecé a ver el fútbol y para mí es un evento canónico y de catarsis en mi vida, totalmente fuerte, estar enfrente de un maestro del deporte y una leyenda de mi club, del mejor club de toda la historia, el Real Madrid”, agregó.

Información de Aristegui Noticias