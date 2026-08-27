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¿Su primera chamba? Dron de Amazon deja caer un paquete dentro de una piscina

Un dron de reparto de Amazon dejó caer la semana pasada un paquete en una piscina, en una casa en Richmond, Texas (EE.UU.).

Lindsey Austen relató que recibió una alerta de que su mercancía estaba disponible para entrega por dron en el programa Prime Air de la empresa; no obstante, al momento de llegar, escuchó el zumbido del aparato, salió y vio como este abría la escotilla y dejaba caer el bulto en la piscina. “No creo que quiera más entregas con drones”, dijo la usuaria.

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