Reportan casi 1,500 personas desaparecidas en Nepal y China tras catastróficas inundaciones

Casi 1.500 personas, entre ellas al menos 800 extranjeros, permanecen desaparecidas en Nepal y en el Tíbet chino tras la crecida catastrófica en el Himalaya, informó Reuters.

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Las autoridades nepalíes reportaron 826 desaparecidos, de los cuales cerca de 600 son extranjeros. En el condado de Gyirong, en el Tíbet, la cifra de desaparecidos asciende a 558, incluidos 260 extranjeros, según la televisora estatal CCTV.

La policía de Nepal indicó que el número de muertos superará los 165. “Esto va a aumentar, ya que reanudamos la búsqueda y se espera recuperar más cuerpos”, dijo el portavoz policial Abi Narayan Kafle.