¡No habrá tricampeonato! Pericos elimina a Diablos Rojos y termina con su reinado en LMB

Seis entradas de sólo dos hits es lo que el abridor Antonio Santos presentó desde la loma, un trabajo que fue apoyado por tres carreras con las que los Pericos de Puebla vencieron por 3-0 a los Diablos Rojos del México en el Juego 6 de la Serie de Zona realizado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Con este resultado, la novena poblana ganó la confrontación y amarró su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde enfrentará al ganador del duelo entre los Guerreros de Oaxaca y los Olmecas de Tabasco.

Santos le dio a los Pericos una apertura en la que en 6.0 innings sólo aceptó dos hits para darle forma a la blanqueada. El derecho no permitió carrera, apenas regaló una base y ponchó a tres rivales. Después de él fue Emailin Montilla quien aceptó un imparable y regaló una base pero colgó el cero. Para terminar el duelo, Liarvis Breto sacó las dos últimas tandas sin daño. De esa forma, el pitcheo de los emplumados dejó en tres hits a la artillería escarlata.

A la ofensiva, Herlis Rodríguez y Sergio Alcántara produjeron dos anotaciones, siendo los autores de dos de los cuatro hits que pegaron los Pericos en la noche.

El abridor rojo, Ricardo Pinto, lanzó 3.2 entradas de tres imparables y dos hits, con dos bases y tres ponches, para ser el pitcher derrotado.

El choque comenzó con dos ceros de ambos lanzadores que dieron una muestra de lo que iba a ser la noche, un duelo de pitcheo, mismo que vio llegar las dos primeras carreras de la noche en la tercera entrada.

Con dos outs, Samar Leyva dio hit y Herlis Rodríguez conectó triple con el que los Pericos se fueron arriba 1-0. Después, un sencillo de Sergio Alcántara llevó al plato el 2-0 de los visitantes.

El juego volvió a estar del lado de los lanzadores. Por los Diablos fueron los relevos los que tomaron el control a partir del cuarto rollo cuando entró Nick Vespi para después ser seguido por Stephen Nogosek, Gerardo Reyes y Tomohiro Anraku, quienes sólo permitieron un hit y una carrera en 5.1 innings de labor.

Por los Pericos fue Antonio Santos quien construyó una salida en la que en seis capítulos sólo admitió dos hits y regaló una base, ponchando a tres rivales.

La tercera y última anotación llegó en el quinto rollo cuando un error del primera base, Jon Singleton, hizo que Lorenzo Cedrola se embasara, llegando a segunda con rola y a tercera con robo. Desde la antesala anotó con un wild pitch.

Después de eso, la tirilla solo tuvo ceros que terminaron cuando Liarvis Breto sacó los tres outs de la última tanda para confirmar la victoria, agenciándose el salvamento.