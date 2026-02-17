Su liderazgo construye el presente y futuro económico de Chihuahua: Santiago De la Peña a mujeres de Emprendelog

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acudió a la toma de protesta de 150 integrantes de la red de mujeres Emprendelog, donde destacó que el liderazgo femenino no solo transforma proyectos individuales, sino que construye el presente y el futuro económico de Chihuahua.

Durante el encuentro, reconoció que detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo, valores y compromiso con la familia. Subrayó que las mujeres chihuahuenses han demostrado que es posible impulsar negocios exitosos sin dejar de fortalecer el tejido social, convirtiéndose en pilares de desarrollo dentro de sus hogares y sus comunidades.

La red Emprendelog fue creada para impulsar el emprendimiento femenino mediante capacitación, networking y la generación de espacios de colaboración que fomentan el crecimiento personal y profesional. Esta iniciativa fortalece el talento, la innovación y la solidaridad entre mujeres que comparten la visión de un Chihuahua más próspero.

De la Peña reconoció que iniciar un proyecto requiere disciplina, constancia y una profunda convicción, cualidades que distinguen a las mujeres emprendedoras del estado. “Su liderazgo no solo abre oportunidades para ustedes, sino que genera empleo, dinamiza la economía para las próximas generaciones”, expresó.

Asimismo, destacó que la gobernadora Maru Campos ha impulsado políticas públicas claras para fortalecer el ecosistema empresarial, a través de la simplificación de trámites, el impulso a la formalidad, incentivos a la inversión, capacitación constante y la vinculación con cadenas productivas estratégicas. Estas acciones han permitido que más mujeres consoliden y hagan crecer sus negocios.

Finalmente, Santiago De la Peña reiteró que el futuro económico de la ciudad de Chihuahua y del estado se construye todos los días con mujeres valientes y comprometidas, cuyo trabajo no solo genera empleo y desarrollo, sino que también fortalece los valores y la unidad familiar que distinguen a Chihuahua.