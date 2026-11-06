Stephen Miller será el nuevo jefe de gabinete de Trump

Stephen Miller (izquierda), observa mientras el presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 6 de agosto de 2026 en Washington, D.C. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que Stephen Millerreemplazará a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca, apenas unos días después de que los republicanos perdieran el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

En sus redes sociales, Trump elogió a Wiles y afirmó que continuaría trabajando para su organización política. Wiles también publicó un comunicado en redes sociales el viernes.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida. Me enorgullece haber formado parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos hasta fortalecer nuestra economía y priorizar los intereses de Estados Unidos”, declaró Wiles en una publicación en redes sociales poco después del anuncio de Trump. Añadió que su compromiso con “el presidente y la misión” no cambiará.

Wiles, la astuta estratega política y asesora de larga data de Trump, fue la primera mujer en ocupar ese cargo.

La salida de Wiles se produce casi inmediatamente después de la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del martes. Será reemplazada por Stephen Miller, un antiguo asesor de confianza de Trump.

Su salida se produjo meses después de que Wiles indicara que ya no presentaba indicios de cáncer de mama tras someterse a meses de tratamiento para la enfermedad, un diagnóstico que hizo público en marzo de 2026.

Wiles es el jefe de gabinete de la Casa Blanca que más tiempo ha estado al servicio de Trump, quien tuvo cuatro durante su primer mandato de cuatro años.

¿Quién es Stephen Miller?



Stephen Miller es el arquitecto de la brutal política antimigrante del actual gobierno y, según versiones extraoficiales, está entre quienes proponen ataques militares en México.

También se ha convertido en uno de los voceros más confiables del mandatario Donald Trump –lo ha acompañado desde su primer periodo presidencial– y que de manera frecuente explica las medidas más extremas tomadas por el magnate.

En México y otras partes de América Latina, Miller es conocido como el hombre en el centro del esfuerzo para deportar a un millón de inmigrantes cada año, y el funcionario que convoca una teleconferencia diaria a las 10 de la mañana para monitorear el progreso de esta campaña.

Durante la primera presidencia de Trump, Miller se enfocó casi exclusivamente en la política migratoria, incluida la táctica de la separación forzosa de más de 5 mil niños, algunos bebés, de sus padres como forma de “disuadir” la inmigración de familias y de otras medidas extremas.

Miller, el secretario de Estado Marco Rubio y el “zar” antiterrorismo de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, han hecho mancuerna para promover más acciones militares unilaterales de Estados Unidos, como fue el caso de Venezuela y ahora en otras partes del mundo. Por lo tanto, el subjefe de gabinete ya no sólo está enfocado en la política interna estadunidense, sino cada vez más en la proyección del superpoder que tanto elogia.

Miller es un antiguo asesor del intransigente ex senador Jeff Sessions, republicano por Alabama, quien posteriormente se convertiría en el primer fiscal general de Trump.

Miller, de 40 años, creció en California, hijo de padres inmigrantes liberales. Sus antecesores judíos llegaron a Estados Unidos desde lo que entonces era Bielorusia para “escapar de las dificultades económicas y la persecución religiosa con el fin de construir una vida mejor para ellos y sus hijos”, según una historia de la familia encontrada por la revista New Republic.