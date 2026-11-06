El príncipe Harry sigue en pie de lucha y apela el fallo del tribunal en su pleito contra los tabloides británicos

El príncipe Harry y otros cinco demandantes solicitaron autorización para apelar el fallo que desestimó su demanda contra el Daily Mail por presunta obtención ilegal de información privada.

El príncipe Harry no se da por vencido en su pelea contra los tabloides británicos (JP Yim/Getty Images for Clinton Global )

El príncipe Harry no da por terminado su enfrentamiento legal con la prensa británica. El duque de Sussex y otros cinco demandantes acudieron al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales para solicitar autorización para impugnar la sentencia que desestimó sus acusaciones contra Associated Newspapers Limited, propietaria del Daily Mail y Mail on Sunday.

La solicitud, presentada este viernes 6 de noviembre, también cuestiona la decisión judicial que ordenó a los demandantes cubrir una parte de los gastos legales de la editorial bajo un criterio de indemnización que puede elevar considerablemente la cantidad que deberán pagar.

Un portavoz del grupo, en el que también aparece el cantante Elton John, confirmó la presentación de los recursos y señaló que los demandantes discrepan de las decisiones del juez, a las que consideran jurídicamente y fácticamente equivocadas.

Elton John y David Furnish forman parte del grupo de demandantes contra los tabloides británicos (Getty Images)

La nueva acción representa otro capítulo de la prolongada disputa del hijo menor del rey Carlos III con los medios británicos, a los que responsabiliza de invadir su privacidad y de contribuir al deterioro de su vida familiar.

El príncipe Harry apela el fallo contra el Daily Mail y Associated Newspapers

La demanda original reunió a siete figuras públicas: el príncipe Harry, la baronesa Doreen Lawrence, el cantante Elton John, su esposo David Furnish, las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, y el exdiputado británico Simon Hughes.

Sin embargo, la solicitud de apelación anunciada el 6 de noviembre corresponde a seis de ellos: Harry, Lawrence, John, Furnish, Hurley y Frost.

Los demandantes acusaron a Associated Newspapers de recurrir a métodos ilegales para conseguir información personal y publicar historias sobre sus vidas privadas en un periodo que va desde los años noventa hasta 2011.

Entre las prácticas que señalaron están la intervención de mensajes de voz, la instalación de dispositivos para escuchar conversaciones telefónicas, la obtención de información mediante engaños y la contratación de investigadores privados para conseguir datos confidenciales.

El príncipe Harry no piensa rendirse ante los tabloides británicos (Pool/Getty Images)

La editorial rechazó las acusaciones y sostuvo que sus periodistas recurrieron a fuentes legítimas, entre ellas conocidos de los protagonistas, representantes de prensa, colaboradores independientes y publicaciones anteriores de otros medios.

El proceso judicial se prolongó durante 11 semanas en Londres y contó con testimonios de los demandantes, periodistas y antiguos directivos de la compañía, incluido Harry.

¿Por qué el juez desestimó la demanda del príncipe Harry?

El 7 de julio de 2026, el juez Nicklin, de la División del King’s Bench del Tribunal Superior de Justicia, emitió una sentencia de 436 páginas en la que desestimó las reclamaciones de los siete demandantes.

El magistrado concluyó que el grupo no consiguió demostrar que Associated Newspapers obtuviera ilegalmente la información utilizada en las publicaciones cuestionadas.

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue que la existencia de una posible fuente ilegal no bastaba para demostrar que los periodistas recurrieron a ella. El juez consideró necesario tomar en cuenta la posibilidad de que la información procediera de fuentes legítimas.

La decisión representó una derrota para Harry, quien participó personalmente en las audiencias y declaró sobre el impacto que, según su testimonio, tuvo la cobertura de los tabloides en su vida privada y en su relación con Meghan Markle.

Tras conocer el fallo, el duque de Sussex y Doreen Lawrence cuestionaron públicamente la resolución. Ambos calificaron el resultado como un “completo y evidente encubrimiento” sostuvieron que el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas que presentaron.

Associated Newspapers, por su parte, calificó el resultado como una victoria para el Daily Mail, sus periodistas y la libertad de prensa.

La otra batalla de Harry: la condena millonaria en gastos legales

La controversia no terminó con el rechazo de la demanda. En agosto, el juez Nicklin ordenó a los siete demandantes realizar un pago provisional de 9 millones 544 mil 355 libras esterlinas (más de 237 millones de pesos mexicanos) a Associated Newspapers, antes del 28 de agosto, como parte de los gastos legales que la compañía reclamó.

La resolución también estableció que los costos de la editorial se calcularan bajo el criterio de indemnity basis, una modalidad de evaluación que permite recuperar una proporción mayor de los gastos legales que el criterio ordinario.

La indemnización por gastos legales al Daily Mail es otro de los fallos que Harry busca apelar (JUSTIN TALLIS/AFP)

La cantidad definitiva todavía requiere una evaluación posterior. Associated Newspapers presentó una reclamación de gastos superior a 34 millones de libras (más de 845 millones de pesos), mientras que el monto inicial ordenado por el tribunal representó un anticipo y no la liquidación final.

El asunto económico también figura entre los motivos de la nueva impugnación. Los seis demandantes consideran que tanto el rechazo de sus reclamaciones como la orden de gastos contienen errores jurídicos y fácticos.

La dimensión financiera del proceso es relevante para el grupo, pues el monto reclamado por la editorial supera la cobertura de los seguros que, según reportes de prensa británicos, contrataron los demandantes para afrontar los gastos del litigio.