Kimi Antonelli, campeón de la F1, lideró la segunda práctica del GP de Sao Paulo; Checo Pérez terminó 20°

Kimi Antonelli sube a su monoplaza de Mercedes para la segunda práctica libre del Gran Premio de Sao Paulo, en el circuito de Interlagos; el piloto italiano aseguró en México el título del Campenato Mundial de F1.

Sao Paolo. El campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, marcó el ritmo el viernes en la ⁠segunda sesión de ⁠entrenamientos del Gran Premio de São Paulo, después de que Lando Norris, de McLaren, fuera el más rápido en la práctica inicial en Interlagos. El mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el sitio 20 con su Cadillac y no corrió la primera al ceder su lugar al piloto Colton Herta.

Antonelli, de Mercedes, encabezó la tabla de tiempos con una vuelta de un minuto y 10.763 segundos en condiciones secas pero húmedas, seguido de Norris y del cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen.

George Russell fue el cuarto más rápido con Mercedes por delante de Oscar Piastri, de McLaren, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari, ocuparon el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

Antonelli, de 20 años, que se aseguró el título mundial en México ⁠el pasado fin de semana, había terminado la primera segundo detrás de Norris.

Mercedes puede ⁠hacerse con el título de Constructores este fin de semana si supera a Ferrari por tres puntos.

Foto Afp

Leclerc, de vuelta a bordo de su Ferrari después de que el joven Dino Beganovic pilotara en la sesión inaugural, estuvo a punto de chocar ‌con el ‌brasileño Rafael Camara, el debutante de Haas que completó sus primeras sesiones de la temporada en su Gran Premio de casa tras sustituir a Esteban Ocon.

Camara, en su debut en Interlagos, terminó 16 en la FP2. Los aficionados brasileños también tuvieron a Gabriel Bortoleto a quien animar, con el piloto de Audi terminando el día como octavo más rápido.

Norris, que dominó en Interlagos el año pasado en su camino hacia el ‌campeonato de 2025, había encabezado la tabla de tiempos inicial con una vuelta de un minuto y 11.717 segundos, por delante de Antonelli Verstappen, Hamilton y Russell, quien deberá cumplir una penalización en la parrilla este fin de semana.

“Nos pareció que este era un buen lugar para hacerlo”, sostuvo Russell en unas declaraciones compartidas por Mercedes en las redes sociales, señalando que su antiguo compañero de equipo, Hamilton, se había recuperado con fuerza de una penalización en la parrilla en Interlagos en el pasado.

Una bandera roja interrumpió la primera sesión al inicio, cuando el piloto suplente de Audi, Freddie Slater, se detuvo en pista tras informar de un problema en la caja de cambios.

“El auto se acaba de apagar (…) He perdido las marchas”, comunicó ‌el británico al equipo por radio. Slater, que la semana pasada en México tuvo un tiempo de pista limitado, ⁠solo completó siete vueltas y terminó último.

Dino Beganovic, de la cantera de Ferrari, que sustituía a Leclerc, también tuvo una sesión complicada. El sueco se salió de la pista antes de que los mecánicos ⁠repararan el suelo de su monoplaza, lo que le dejó en la posición 21 tras completar solo 11 vueltas.