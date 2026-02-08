SRE emite recomendaciones a mexicanos para el Super Bowl 2026 en California; llama a actuar con respeto

A un día de celebrarse el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consulado en San Francisco hicieron un atento llamado a los connacionales que viajan para dicho evento de la NFL, instándolos a mantener un comportamiento responsable ante la posibilidad de operativos migratorios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.(ICE en inglés).

Recomendaciones de seguridad y conducta para el Super Bowl

La Cancillería, bajo la dirección de Juan Ramón de la Fuente, enfatizó que cualquier falta administrativa o delito puede ser motivo directo de deportación. Entre las principales recomendaciones para los asistentes mexicanos se encuentran:

Evitar provocaciones: Actuar con respeto y seguir estrictamente las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia.

Actuar con respeto y seguir estrictamente las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia. Cero tolerancia al alcohol y drogas: No conducir bajo la influencia de sustancias, ya que esto conlleva detenciones inmediatas.

No conducir bajo la influencia de sustancias, ya que esto conlleva detenciones inmediatas. Comunicación constante: Compartir la ubicación en tiempo real con familiares y mantener contacto fluido.

Protocolo ante detenciones migratorias

Pese a que la directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que no hay operativos previstos del ICE de cara a dicho evento de NFL, la SRE advirtió sobre la posibilidad de opeartivos en la zona. Ante cualquier contacto con autoridades migratorias de EE.UU., la SRE recomendó:

Solicitar asistencia consular: Pedir inmediatamente a las autoridades que notifiquen a la representación de México. Frase de auxilio: El consulado difundió la frase en inglés: “I am a Mexican citizen and I want to talk to my consulate” (Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado). Casos especiales: El consulado brinda apoyo en situaciones de extravío de pasaporte, hospitalización o si se es víctima de un delito.

Para mayor información, la SRE compartió el teléfono 520 623 7874, del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

Con información de López-Dóriga Digital