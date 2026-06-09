Spurs tomó un respiro al detener a los Knicks en el Juego 3 de las NBA Finals

Victor Wembanyama tuvo 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en su primera victoria en unas Finales de la NBA, llevando a los San Antonio Spurs a un triunfo de 115 – 11, la noche del lunes, para recortar la ventaja en la serie con los New York Knicks 1-2.

Los Spurs propinaron a los Knicks su primera derrota en 46 días y probablemente con este resultado salvaron su temporada frente al público asistente al Madison Square Garden, que incluyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AREA 51'S FIRST NBA FINALS WIN 👽🏰 Wemby: 32 PTS

Castle: 23 PTS First teammates, age 22 or younger, to score 20+ PTS in an NBA Finals game! pic.twitter.com/hv50OVlSSR — NBA (@NBA) June 9, 2026

Los Knicks vieron terminada una racha de 13 victorias, la segunda más larga en la historia de una postemporada de la NBA, dejando escapar un triunfo que los acercara más a su primer campeonato desde 1973.

Stephon Castle y De’Aaron Fox anotaron canastas decisivas en los minutos finales, permitiendo a los Spurs evitar una desventaja de 3-0, una situación de la que ningún equipo de la NBA ha logrado recuperarse. Ahora pueden empatar la serie el miércoles por la noche y tienen asegurado otro partido en casa, ya que el quinto encuentro está programado para el sábado.

Castle terminó con 23 puntos mientras los Spurs iniciaban su intento de convertirse en el primer equipo en ganar las Finales de la NBA tras perder los dos primeros partidos en casa.

Jalen Brunson anotó 32 puntos y OG Anunoby sumó 28 para los Knicks, que perdieron por primera vez desde el 23 de abril, cuando cayeron en el tercer partido de su serie de primera ronda contra Atlanta.