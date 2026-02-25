Spotify sorprende con urna que reproduce música tras la muerte

Spotify sorprendió al presentar junto a Liquid Death una urna funeraria que reproduce música tras la muerte. La propuesta convierte la despedida en una experiencia sonora personalizada y permanente.
La alianza dio forma a la Eternal Playlist Urn, un objeto poco convencional que integra un altavoz inalámbrico oculto en la tapa. El dispositivo permite reproducir listas desde cualquier equipo compatible.
Disponible en Estados Unidos y en cantidades limitadas, la urna busca atraer a quienes desean integrar su identidad musical en la despedida. No es solo contenedor de cenizas, también pieza tecnológica.
Spotify y Liquid Death reinventan la urna que reproduce música tras la muerte
El concepto parte de una idea simple: si la música acompaña momentos clave de la vida, también puede permanecer en el recuerdo eterno de familiares.
La urna incorpora conectividad Bluetooth que facilita enlazarla con teléfonos, tabletas u otros dispositivos compatibles. Así, la playlist seleccionada puede escucharse en cualquier momento con facilidad.
Como parte del lanzamiento, Spotify habilitó en Estados Unidos el Generador de Listas de Reproducción Eternas para diseñar bandas sonoras personalizadas.
La herramienta formula preguntas sobre la vibra eterna o el ruido fantasma favorito y, con base en respuestas e historial, crea mezclas únicas.
Cada usuario puede compartir su playlist definitiva con amigos y familiares. Si cuenta con la urna, también puede sincronizarla directamente al altavoz integrado.
El producto combina cultura pop, tecnología y ritual funerario en una propuesta dirigida a nichos específicos interesados en experiencias personalizadas.
Con esta iniciativa, Spotify y Liquid Death plantean una nueva forma de entender el recuerdo, como experiencia sonora continua más allá de la vida.