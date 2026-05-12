S&P mantiene grado de inversión de México, pero cambia perspectiva a negativa

Ciudad de México. Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de la deuda soberana de México en BBB, lo que implica grado de inversión, pero cambió la perspectiva a negativa, lo que podría dar lugar a una rebaja en los próximos 12 a 24 meses.

“El lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes podrían dar lugar a una consolidación fiscal muy gradual y a un aumento moderado de la deuda pública”, expuso la firma de riesgo.

De acuerdo con la escala de S&P, la calificación de México todavía se encuentra en grado de inversión, pero a un par de peldaños del terreno especulativo. La firma de riesgo prevé que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos “se mantendrán sólidas, pero la incertidumbre sobre la renegociación del acuerdo de libre comercio debilita la confianza de los inversores”.

En un comunicado, Hacienda matizó la baja en la perspectiva. En su lugar, destacó que con la ratificación de la nota de la deuda soberana en BBB, el país mantiene el grado de inversión en la principales 8 calificadoras que evalúan su deuda.

“México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, reflejo de la confianza en la conducción responsable de la política económica y en la sostenibilidad de las finanzas públicas”, apuntó.

Hacienda consideró que al cierre del primer trimestre del año, cuando la economía mexicana se contrajo 0.8 por ciento, el país “mantuvo condiciones macroeconómicas sólidas, aun en un entorno externo complejo”.

Subrayó que en materia fiscal, los balances al primer trimestre mostraron un desempeño mejor al previsto, dado que el déficit presupuestario fue de 207 mil millones de pesos, 172 mil millones de pesos menor a lo programado, mientras que el balance primario registró un superávit de 98 mil millones de pesos, frente al déficit previsto para el periodo.

No obstante, la calificadora de riesgo subrayó que, “en medio de una economía débil y los esfuerzos del gobierno por estabilizar los precios de los combustibles mediante la exención de impuestos”, estima que sólo el déficit general de México alcance 4.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2026.

Y, a medida que la economía se recupera y se normaliza “la crisis energética” a nivel internacional, se espera que las restricciones presupuestarias de México den lugar a una consolidación fiscal muy gradual.

“Nuestro pronóstico parte de la base de que todas las amortizaciones de la deuda de Pemex se financiarán con transferencias del gobierno central. Sin embargo, los malos resultados operativos de Pemex podrían llevar al gobierno a proporcionar más fondos para cubrir futuras pérdidas financieras, lo que incrementaría el déficit fiscal”, señaló la calificadora.