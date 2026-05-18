Vinculado a proceso por posesión de automóvil con reporte de robo

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Autos Robados, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Daniel R. F., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social expuso datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados el 14 de mayo de 2026, en el cruce de las calles Granja de Álamo y Alberto Torres, de la colonia Los Alcaldes, en Ciudad Juárez.

En el citado día y lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron al imputado, en posesión de un automóvil robado de la marca Nissan, Altima, color gris, modelo 1998.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ratificó la prisión preventiva impuesta al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).