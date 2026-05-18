10 edición Mujeres a Caballo “Alma Estrada” 2026: una cabalgata que busca reconocer, enaltecer y consentir a la mujer chihuahuense

La familia de Cabalgantes de Chihuahua es consciente de que en el mundo de las cabalgatas, la mujer se va abriendo camino, y se busca que con esta experiencia que incremente seguridad en si misma, la valentía de montar a caballo aumente, que conozcan y disfruten de un ambiente familiar, alegre y lleno de sonrisas de sus bellas participantes.

Que el día de mañana, decidan engalardonar en las disitintas cabalgatas, y decidan volver a disfrutar de una cabalgata pensada para cada una de sus integrantes, para nosotros como organizadores, lo mas importante es el bienestar y el disfrute de las Cabalgantes. Es realmente muy bonito ver las sonrisas y como incrementa el porcentaje de mujeres participando en las cabalgatas.

Gracias por la oportunidad de darnos a conocer un poquito a través de este medio, los esperamos el año que entra en la 11a edición de Mujeres a Caballo.