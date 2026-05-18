Neymar es convocado por la selección brasileña para disputar su cuarto Mundial

Río de Janeiro. El delantero Neymar Jr fue convocado este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo, con lo que volverá a la selección brasileña para disputar su cuarto Mundial.

A sus 34 años, el astro brasileño era la mayor incógnita en la lista de 26 convocados, tras una temporada irregular en el Santos marcada por las lesiones. Ancelotti está al frente de la canarinha desde el año pasado y llevaba tiempo observando al delantero, que aún no había sido convocado por el técnico italiano.

El último partido de Neymar con Brasil fue en octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

En el Santos, Neymar disputó algunos buenos partidos, pero se perdió varios encuentros, lo que llevó a Ancelotti a afirmar que solo convocaría al delantero si ‌estaba en ‌plena forma física. El domingo pasado, jugó en la derrota por 0-3 ante el Coritiba.

La convocatoria de Neymar ha acaparado los debates en las últimas semanas. El jugador es el máximo goleador de la selección brasileña según el recuento oficial de la FIFA, con 79 goles, dos más que Pelé.

En total, Neymar suma 13 partidos disputados con Brasil en los mundiales, con 8 goles y 4 asistencias. Si bien en las tres ediciones que disputó fue el protagonista del equipo, ahora no llega con el estatus de titular, sino como un jugador importante que puede decidir un partido.

Brasil está en el Grupo C de la Copa Mundial. Debutará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, después se enfrentará a Haití el 19 en Filadelfia y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Escocia, el 24, en Miami.