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Inicia GOECHI programa preventivo para el ciclo escolar 2026–2027 en secundaria de Creel

En el inicio del ciclo escolar 2026–2027, elementos del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación, acudieron hoy lunes 31 de agosto a la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos No. 8352, que se encuentra en Creel, municipio de Bocoyna.

La participación se llevó a cabo atendiendo una invitación del director del plantel y de autoridades de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las instituciones de seguridad, el sector educativo y las familias, mediante acciones de carácter preventivo, formativo y de proximidad social.

Durante el presente ciclo escolar, GOECHI contempla desarrollar un programa integral de prevención dirigido principalmente a las y los estudiantes, mediante pláticas, actividades y dinámicas enfocadas en la identificación de conductas de riesgo, construcción de proyectos de vida, toma de decisiones responsables, fortalecimiento de valores y habilidades, así como la promoción de una cultura de legalidad, respeto y responsabilidad.

Las acciones también contemplan la participación de padres de familia y de la Sociedad de Padres, a través de espacios de orientación que permitan fortalecer la comunicación y colaboración entre las familias, la escuela, las autoridades y la comunidad.

Con este esquema de trabajo integral se busca involucrar a los diferentes sectores que forman parte de la comunidad educativa, para generar entornos escolares seguros y brindar a niñas, niños y adolescentes mayores herramientas para tomar decisiones positivas y prevenir conductas de riesgo.

La Agencia Estatal de Investigación, a través de GOECHI, refrenda su compromiso de mantener una presencia cercana en las instituciones educativas y continuar impulsando acciones de prevención en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

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