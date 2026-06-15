Somos un gobierno de vida, no de muerte como el Federal: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que Chihuahua no es un gobierno de muerte como el de la Federación por lo que se trabaja en reforzar a las fuerzas policiales, así como en brindar atención médica a quienes lo necesitan.

Señaló que el próximo jueves estará en Delicias para la entrega de equipamiento elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ante los recortes de recursos y fideicomisos que a nivel federal se han hecho al rubro de la seguridad.

Maru Campos destacó que en la última semana ha trabajado con su gabinete para combatir la incidencia delictiva mientras que este lunes encabezará la Mesa Estatal de Seguridad.