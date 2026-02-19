Somos la alternativa para derrotar a Morena en 2027 y 2030: Francisco Sánchez en Diálogos por Chihuahua

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encabezada por Jorge Treviño Portilla, lanzó el cuarto capítulo de Diálogos por Chihuahua esta vez como invitado el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

En este sentido Sánchez destacó su trayectoria a través de los años en la política con el avance político que ha tenido su partido naranja, con un crecimiento.

“Hemos alcanzado el 14% de las elecciones pasadas y estamos convencidos en que somos la alternativa para derrotar a morena en 2027 y en 2030”, comentó.

Asegura que el federalismo ha querido imponer desde un centralismo que es dañino por lo cual se debe dar un refuerzo electoral, con decisión de los ciudadanos esto ante la Reforma Electoral.