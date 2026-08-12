Tarifa de transporte se mantiene sin cambios, señala Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda aclaró que no se tiene previsto ningún incremento a la tarifa del transporte público.

Señaló que las publicaciones que se han hecho en algunos medios de comunicación y en redes sociales son un mero rumor.

De la Peña Grajeda mencionó que este miércoles se reunió con el Subsecretario de Transporte para seguir trabajando en la planificación de las mejoras a las rutas de transporte y revisar asuntos pendientes.

A la fecha, la tarifa de transporte tanto en las rutas alimentadoras como en la ruta Bowí se mantiene en 12 pesos al público en general y 6 pesos la preferencial, que aplica para estudiantes, adultos mayores, personas de pueblos índígenas, personas con discapacidad.