Solicita FEM colaboración para identificar a tres mujeres localizadas sin vida en la ciudad de Chihuahua

Con el objetivo de agotar los mecanismos de identificación humana, instrumentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, se solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar los cuerpos de tres femeninas que permanecen bajo resguardo del Servicio Médico Forense.

Mujer 1: edad de 36 a 42 años, localizada el 29 de agosto del 2023, al interior de una alcantarilla ubicada en la calle 18 y Teporaca, en la colonia Dale, vestía sudadera color guinda, suéter color verde cuello V y malla color negro.

Mujer 2: De 31 a 45 años de edad, con 147 a 159 centímetros de estatura, fue localizada el 30 de agosto del 2023 al interior de una alcantarilla en calle Hacienda del Torreón y Calle 18, en la colonia Dale. No se encuentra vestimenta, solo restos óseos.

Mujer 3: De 25 a 35 años de edad, y una estatura de 165 centímetros, de complexión delgada, tez morena clara o trigueña. Fue localizada al interior de un puente ubicado en la calle 20 de noviembre cruce con calle 46 de la colonia Pacífico.

Como señas particulares tiene una cicatriz de forma lineal de 2 centímetros localizada debajo de una cicatriz umbilical.

Entre sus pertenencias, se encontró un monedero de color negro, corta uñas, pulsera de tela con cuencas azules, 2 pulseras de tela de color negro, pulsera metálica color plata, 2 anillos, una cadena metálica y una cadena color bronce.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad de Investigación en Feminicidios, se considera que la última vez que fueron vistas con vida las dos primeras mujeres fue entre noviembre del 2022 y enero del 2023, mientras que la tercera mujer, en julio del 2024.

Esta representación social solicita a quien cuente con información que permita establecer las identidades o localizar a familiares, comunicarse al teléfono 614-429-33-00, extensión 10458 o acudir a la calle 14 y Niños Héroes en la ciudad de Chihuahua. O llamar al número de Emergencias 911, y a Denuncia Anónima 089.