Solicita FEM colaboración para identificar a mujer localizada sin vida en la ciudad de Chihuahua

Con el objetivo de agotar los mecanismos de identificación humana, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, solicita la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación, para lograr identificar a una mujer localizada sin vida a principios del año 2025.

De acuerdo con la investigación a cargo de la Unidad de Feminicidios, el hallazgo del cuerpo fue el 1 de enero del año 2025, al interior de un puesto de comida ubicado en la Avenida Nueva España y Periférico R. Almada, en la colonia 3 de mayo de la ciudad de Chihuahua.

El resultado de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, estableció que falleció por causas naturales, específicamente por neumonía. Asimismo, que tiene un perfil caquéxico, cuyo término se refiere a un síndrome metabólico grave caracterizado por la pérdida extrema de masa muscular y grasa, común en enfermedades crónicas.

La occisa, tenía una estatura de 152 centímetros, así como una edad, entre 40 a 50 años, y como característica particular, se le aprecia una cicatriz quirúrgica en la parte baja del abdomen.

Como señas particulares, cuenta con diversos tatuajes, la imagen de flor y mariposa en la cara lateral de muslo derecho; la palabra González en el tobillo derecho; la imagen de una mariposa en el tercio distal del tobillo derecho, otro tatuaje ilegible en el antebrazo derecho; uno más con las aparentes letras “HEV” y una flor sin tallo.

En caso de contar con datos o información que sean de utilidad para obtener la identidad del cuerpo femenino, acudir a la calle 14 y niños héroes en la ciudad de Chihuahua o llamar al teléfono 614-429-33-00 extensión 10814.