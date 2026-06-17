Sofocan bomberos incendio en bodega de la colonia 3 de Mayo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 17 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la Policía Municipal, Policía Estatal, Protección Civil Municipal, personal de URGE, la Unidad de Investigación de Incendios, así como la Dirección de Mantenimiento Urbano, trabajó durante varias horas hasta lograr sofocar el incendio registrado en una bodega ubicada en las calles Guadalupe Victoria y 29, en la colonia 3 de Mayo.

Tras recibir el reporte a través del Centro de Monitoreo y Operaciones, se confirmó mediante cámaras de vigilancia que se trataba de un incendio de grandes dimensiones, por lo que se desplegó personal y unidades de emergencia para realizar las labores de combate.

Como medida preventiva, se efectuó la evacuación de viviendas contiguas para salvaguardar la integridad de las familias cercanas al lugar.

El material involucrado en el incendio correspondía a pacas de poliuretano, un cilindro de gas y un vehículo. Además, se mantuvo vigilancia sobre una barda con riesgo de colapso hacia un domicilio aledaño.

Como parte del operativo, la Dirección de Mantenimiento Urbano brindó apoyo con el traslado de 80 mil litros de agua mediante la operación de tres pipas, las cuales realizaron diversos viajes para atender la demanda requerida.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado de las corporaciones participantes, el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas.