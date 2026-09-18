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Sociedades de alumnos de la UACH conviven con niños del CRIT Chihuahua

Integrantes de las sociedades de alumnos de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a través de la Coordinación de Enlace Universitario (CEU) realizaron una visita al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Chihuahua, donde convivieron con niñas y niños que reciben atención en este espacio. Como parte de la actividad, algunos estudiantes acudieron caracterizados con disfraces para generar un ambiente más cercano y amigable, además de llevar pastel, dulces y juguetes para compartir con los menores.

Durante el recorrido por las instalaciones, los universitarios conocieron parte de los servicios que ofrece el CRIT Chihuahua, donde actualmente se atiende a alrededor de mil 200 niñas y niños provenientes de diferentes municipios del estado. Los estudiantes conocieron las áreas destinadas a las terapias y rehabilitación, así como el trabajo que se realiza para atender a menores con discapacidad, autismo y cáncer, con un enfoque de rehabilitación física y psicológica.

Entre los espacios visitados se encuentra un área de alberca utilizada para procesos de rehabilitación mediante ejercicios en agua caliente, donde los menores pueden realizar movimientos y trabajar su movilidad de acuerdo con sus condiciones particulares. También se explicó que el CRIT cuenta con distintas áreas de interconsulta y atención especializada, entre ellas Pediatría, Neuropediatría, Ortopedia Pediátrica, Uropediatría, Comunicación Humana, Nutrición, Genética, Odontopediatría, Anestesiología y Paidopsiquiatría, además de unidades especializadas en epilepsia y vejiga e intestino neurogénico.

La visita permitió a los representantes estudiantiles conocer de manera directa el trabajo que se desarrolla en el CRIT Chihuahua y sensibilizarse sobre las condiciones y necesidades que enfrentan las niñas y niños que reciben atención, así como sobre la importancia del acompañamiento y la convivencia durante sus procesos de rehabilitación.

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