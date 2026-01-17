Sindicatura supervisa avance del 21% en paso superior de Los Nogales

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que la obra del paso superior en la intersección de la Vialidad Los Nogales y la avenida De las Industrias registra un avance físico del 21%, como resultado de las inspecciones realizadas por la Sindicatura.

Franco señaló que estas revisiones forman parte de las facultades de vigilancia del uso correcto de los recursos públicos, con el objetivo de constatar que los trabajos se desarrollen conforme a los tiempos, especificaciones técnicas y calidad establecidas en el contrato.

“Estamos realizando inspecciones constantes para verificar que la obra avance de manera adecuada, que los materiales sean los correctos y que el recurso público se aplique de forma eficiente y transparente. Este paso superior es una obra estratégica para la movilidad de la ciudad”, expresó la síndica.

Detalló que durante la supervisión se revisaron los avances constructivos, procesos de obra, condiciones de seguridad y cumplimiento del programa establecido, además de documentar cada etapa para dar seguimiento puntual al desarrollo del proyecto.

La Síndica reiteró que la Sindicatura continuará realizando inspecciones periódicas en esta y otras obras de alto impacto urbano, a fin de supervisar que se cumpla con la normatividad y que los beneficios lleguen de manera efectiva a la ciudadanía.

Finalmente, destacó que el paso superior en Los Nogales es una infraestructura clave para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado, por lo que se mantendrán atentos a su correcta ejecución hasta su conclusión.