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Camión que transportaba 2 millones de abejas choca y desata el “abejapocalipsis” en Texas

Cerca de dos millones de abejas se escaparon y generaron alarma, luego de que un camión que transportaba colmenas se estrellara en la víspera en Mauriceville, Texas (EE.UU.).

Tras el incidente, voluntarios y apicultores locales se apersonaron en el lugar de los hechos para cooperar en la recuperación y traslado de los insectos hacia otros vehículos, mientras los residentes fueron instruidos para quedarse en casa. Solo una persona fue picada y se encuentra fuera de peligro.

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