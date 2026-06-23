Camión que transportaba 2 millones de abejas choca y desata el “abejapocalipsis” en Texas

Cerca de dos millones de abejas se escaparon y generaron alarma, luego de que un camión que transportaba colmenas se estrellara en la víspera en Mauriceville, Texas (EE.UU.).

Un-bee-lievable: An 18-wheeler carrying around 2 million bees crashed, causing the bees to swarm a highway and prompting crews to close the area to traffic and warn nearby residents to stay indoors: https://t.co/YPE1OkeyQB pic.twitter.com/7RJFXdo6SC — Local 12/WKRC-TV (@Local12) June 22, 2026

Tras el incidente, voluntarios y apicultores locales se apersonaron en el lugar de los hechos para cooperar en la recuperación y traslado de los insectos hacia otros vehículos, mientras los residentes fueron instruidos para quedarse en casa. Solo una persona fue picada y se encuentra fuera de peligro.