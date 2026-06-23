“La administración de Ormuz nunca volverá a ser como era antes de la guerra”: Irán

El estrecho de Ormuz no retornará a las condiciones previas a la guerra y su administración será ejercida por la República Islámica de Irán conforme al derecho internacional, declaró el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, a su regreso de las conversaciones con EE.UU. en Suiza, citado por la agencia IRNA.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser como era antes de la guerra”, señaló Qalibaf. El parlamentario agregó que, si bien se respetarán las normativas internacionales, será Irán quien gestione el paso marítimo. Estas palabras se producen horas después de que Trump afirmara, durante un acto en la Casa Blanca, que Estados Unidos posee el control total del estrecho y dispone de una flota naval capaz de imponer bloqueo en la zona.

El cruce de declaraciones ocurre en medio de los esfuerzos de ambas naciones por avanzar en un entendimiento más amplio, después de que el 22 de junio terminara en Lucerna (Suiza) la primera ronda de negociaciones entre ambos gobiernos, tras firmar un acuerdo la semana pasada para poner fin a la guerra de EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

El mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, y el presidente estadounidense, Donald Trump, firmaron el 18 de junio un memorando de 14 puntos, tras negociaciones mediadas por Pakistán. El acuerdo, ya en vigor, abre un plazo de 60 días para un tratado final que incluya el cese de hostilidades (también en el Líbano), el levantamiento gradual de sanciones, el fin del bloqueo naval y la normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz en 30 días.