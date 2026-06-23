Knicks: Subastarán el balón usado en el cuarto partido de las Finales de la NBA

La casa Sotheby’s pondrá a subasta a partir del próximo 30 de junio en Nueva York el balón usado en el cuarto partido de las finales de la NBA, en las que los New York Knicks se impusieron a los San Antonio Spurs en una histórica victoria para el equipo.

“Este balón oficial de la NBA fue testigo de uno de los momentos más improbables y decisivos de la historia de las finales de la NBA: la remontada de los Knicks contra los San Antonio Spurs el 10 de junio de 2026 en el Madison Square Garden”, escribe Sotheby’s en su página web.

La casa, que no desglosa el precio estimado del balón, destaca que los Knicks superaron esa noche “una desventaja de 29 puntos” y se aseguraron una victoria por 107-106, “logrando así la mayor remontada de la historia de las finales de la NBA en un partido que cambió por completo el rumbo del campeonato”.

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Tim MacMahon | ESPN Digital

El analista de negocios deportivos Daven Rovell, citado por The New York Post, apunta que la pieza podría alcanzar los 3 millones de dólares en la puja.

Esta pelota forma parte de una subasta de varias piezas de la NBA en la que también se venderá al mejor postor la camiseta que lució Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, en el tercer partido de las finales, en el que el baloncestista “guió al equipo a una victoria crucial contra los Knicks”.

Del mismo modo, se subastará la camiseta que vistió Jalen Brunson, de los Knicks, en el primer partido del campeonato: “Brunson protagonizó una de las actuaciones más destacadas, negándose a permitir que los Knicks se derrumbaran bajo la presión de San Antonio”, escribe la entidad.

Sotheby’s también pondrá a la venta camisetas de otras estrellas de la NBA como Lebron James, de los Lakers, OG Anunoby y Jose Alvarado, de los Knicks, o Keldon Johnson, de los Spurs.

Otros productos que forman parte de la subasta son un bolso de Lois Vuitton con el logo de la NBA, por un precio estimado de 6.500 dólares; una caja también de Louis Vuitton con un llavero de la liga estadounidense, por 5.600, o una red usada en el primer partido de las finales de 2026.