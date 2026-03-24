Sin el PT, Verde y Morena aprueban en Comisiones el dictamen del Plan B electoral de Sheinbaum

Con la ausencia del Partido del Trabajo (PT), los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el “plan B” de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se emitieron en total 24 votos de senadores de Morena y PVEM en ambas comisiones, y 11 en contra de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Se prevé que este dictamen aprobado sea discutido —tentativamente— en la sesión del pleno del Senado este miércoles.

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