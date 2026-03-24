Sin el PT, Verde y Morena aprueban en Comisiones el dictamen del Plan B electoral de Sheinbaum

Con la ausencia del Partido del Trabajo (PT), los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el “plan B” de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔴 Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del 24 de marzo de 2026. https://t.co/op9oXcfBaI — Senado de México (@senadomexicano) March 24, 2026

Se emitieron en total 24 votos de senadores de Morena y PVEM en ambas comisiones, y 11 en contra de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Se prevé que este dictamen aprobado sea discutido —tentativamente— en la sesión del pleno del Senado este miércoles.