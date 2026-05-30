Marco Antonio Almanza reaparece y rechaza versiones sobre presunta entrega

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, reapareció públicamente este sábado mediante un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, el cual compartió con el medio estatal Línea Directa, un día después de que circularan versiones sobre una presunta entrega a autoridades de Estados Unidos.

Marco Antonio Almanza Avilés rechazó haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos. pic.twitter.com/w97PW9F604 — Héctor García (@hagarciav) May 30, 2026

En el mensaje, Almanza aseguró que se mantiene firme en las declaraciones que realizó esta semana ante medios de comunicación y rechazó la información publicada sobre su situación.

“Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con las cuales sigo firme”, expresó.

En sus declaraciones había expresado que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas y que no se entregaría a los Estados Unidos.

Asimismo, acusó que ha sido objeto de desacreditación y pidió a los medios informar con veracidad.

La reaparición ocurre luego de que trascendiera de manera extraoficial que el exmando policiaco habría sido entregado o se habría puesto a disposición de autoridades estadunidenses. Hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de instancias de Estados Unidos sobre una detención, entrega o procedimiento judicial en su contra.

El video fue grabado mientras realizaba ejercicio en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital sinaloense.