Sigue comunicación con normalistas de Saucillo, prepara Educación respuesta a información solicitada

Guillermo Márquez, subsecretario de Educación Média Superior en la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) mencionó que se mantiene la comunicación abierta y franca con egresadas y estudiantes de la Normal de Saucillo que desde el lunes pasado mantienen un plantón afuera de la dependencia.

Al respecto, dijo que las manifestantes solicitaron una serie información que se está preparando para una posterior reunión, luego de que el lunes dialogaron con el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

En la protesta que incluye la toma permanente del edificio Héroes de la Revolución, así como reiterados cierre de las calles Escorza y Carranza se ha hecho manifiesta la exigencia de un proceso transparente y justo en la asignación de plazas docentes.

Por su parte, el secretario de Educación informó que ante una lista de más de 3 mil aspirantes, se cuenta únicamente con 390 plazas disponibles para las cuales, su asignación implica con procedimiento ordenado y segmentado en 7 etapas, en conjunto con las secciones sindicales.