El cantante D4vd irá a juicio por el homicidio de la adolescente Celeste: jueza considera que hay suficientes pruebas

Una jueza de Los Ángeles decidió este lunes que hay pruebas suficientes para que el cantante estadounidense D4vd enfrente un juicio por la muerte de una menor hispana con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y mutilado en un automóvil de su propiedad.

La jueza Charlaine F. Olmedo, de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, emitió su decisión tras cinco días de testimonios en el caso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en septiembre pasado.

No obstante, la jueza no fijó una fecha para el inicio del juicio contra el artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, acusado del homicidio en circunstancias especiales de la adolescente, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó más de 10 testigos y de pruebas, entre las que se cuentan centenares de mensajes de texto que el rapero, conocido por crear el himno del videojuego Fortnite, y la menor intercambiaron y en los que se reveló que ella estuvo supuestamente estuvo embarazada y tuvo un aborto en 2024.

También se afirmó que la adolescente lo habría amenazado al artista con “destruir su carrera” un día antes de que supuestamente él la matara, según los mensajes de texto revelados por la fiscalía este lunes en Los Ángeles..

“Le diré a mi papá tantas malditas mentiras sobre ti; te lo juro, acabaré con tu carrera y tu vida, destruiré cualquier cosa”, escribió Rivas Hernández, según información citada por Los Angeles Times.

A lo largo de estos días también se reveló que la adolescente hispana había quedado embarazada y se sometió a un aborto.

Además, el detective de homicidios Joshua Byers testificó que el cantante D4vd pidió por internet una bolsa para cadáveres, motosierras, una piscina inflable y una pala en los días posteriores a la muerte de Celeste.

Burke usó el alias Trayvion Davis para hacer los pedidos, pero utilizó sus propias tarjetas para pagarlos y los hizo entregar en su casa de Hollywood.

La bolsa para cadáveres que Burke encargó coincidía con la que contenía la cabeza y el torso de Rivas Hernandez en la cajuela de un Tesla registrado a nombre del cantante en un depósito de remolque de Hollywood el 8 de septiembre de 2025.

¿Qué le pasó a Celeste Rivas?

El 8 de septiembre fue encontrado el cuerpo mutilado de Celeste Rivas, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla propiedad del rapero, que había sido remolcado por estar abandonado en una calle de West Hollywood.

Los restos se encontraban en estado de descomposición y no pudo ser reconocida de inmediato.

Los padres de la menor habían reportado su desaparición en tres diferentes ocasiones en 2024, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

Rivas Hernández conoció al cantante en 2021, cuando tenía tan sólo 11 años de edad.