Si ya estás durmiendo y te buscan no debes salir, la fatal creencia con la que puedes evitar tragedias

¿Te ha pasado? La creencia que tienen es que una vez que estás dormido terminó tu día, por lo que si “lo alteras” saliendo de casa aseguran que podrían ocurrir tragedias.

MÉXICO. — Si ya estás dormido y te buscan, no debes salir, es una recomendación que se ha vuelto viral en redes sociales y está basada en una fatal creencia con la que puedes evitar una posible tragedia.

La publicación en Facebook de la usuaria Gabriela Valtierra generó bastantes comentarios que coinciden en la postura.

La autora del post explica que “la creencia es que cuando ya estás acostado/dormido, y alguien te busca para salir e ir hacer algo digas que NO, ya que pueden pasar muchas cosas de las cuales te puedes arrepentir (robos, accidentes, muertes, etc)”.

Si estás dormido y te llama algún amigo para salir NO salgas. Si llegaste a tu casa y te llegan a buscar NO salgas, no sé ustedes pero yo soy full creyente de esto”, escribe Valtierra.

¿Por qué no recomiendan salir si ya te habías acostado?

Ya sea una desagradable coincidencia o que en verdad “las cosas se alteran” varios usuarios compartieron algunas de sus experiencias y confirmaron que no es recomendable salir si te buscan al estar dormido.

Entre las anécdotas compartidas, más de 10 mil usuarios que comentaron la publicación se pueden leer:

Intentos de secuestro.

Accidentes.

Muertes.

Otras desgracias.

¿Qué anécdotas compartieron los usuarios sobre la fatal creencia?

Entre las anécdotas compartidas por los usuarios abundaron los accidentes, fallecimientos y tragedias contadas a detalle.

“Tal vez muchos no sean creyentes pero mi primo falleció hace un año y le pasó algo similar”, cuenta Dariana Morales

Añade que al llegar del trabajo, un amigo lo buscó de manera insistente y media hora después falleció en un accidente automovilístico, además menciona “él perdió la vida al instante mientras que su amigo fue el único que pudo salvarse sin ningún roce y golpe”.

Joanna Flores contó que le pasó algo similar cuando vivía en Acapulco, pues al llegar de casa, una vecina le dijo insistente que fueran juntas al ciber, porque no le sabía a la compu. y decía que tenía que hacer una tarea de su hija pequeña.

Le insitió tanto, pero Joanna no quería, hasta que su mamá le dijo que no. Sin embargo descubrió la verdadera razón por la que lo buscaba.

“Lo que no sabíamos es que esa señora ya tenía todo planeado para que me secuestrarán ese día”