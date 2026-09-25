“Si toma, no maneje”; llama CCV a conductores ante fin de semana

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante, lanzó un llamado a los ciudadanos en evitar manejar bajo los influjos del alcohol, ya que los choques se han incrementado durante los fines de semana.

“Sin duda el tema del involucramiento del alcohol sigue siendo de los primeros temas que nos afecta en los accidentes con factores de velocidad la combinación es muy posible que de accidentes como lo hemos tenido en diferentes ocasiones”, comentó.

Llama a los ciudadanos a utilizar las plataformas digitales para el traslado a casa y no causar accidentes fatales en caso de haber bebido alcohol con el fin de no correr el riesgo.

Cabe destacar que los principales choques fatales se han ligado a conductores ebrios y los resultados han cobrado la vida de personas.