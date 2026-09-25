Aumentaron asistentes al Festival de la Manzana en Guerrero, 100% de ocupación hotelera

El presidente municipal de Guerrero, Salvador Fernando Villa Domínguez dio a conocer que el Festival Internacional de la Manzana cerró con 50 mil asistentes, cifra que superó la del año pasado y que dejó una derrama económica de 40 millones de pesos en beneficio del comercio local.

El evento se realizó del 16 al 20 de septiembre con la ciudad de Columbus, Nuevo México como invitado internacional especial, así como los municipios de Guachochi y Casas Grandes como invitados locales.

El edil destacó que en 2024 el Festival Internacional de la Manzana cerró con 40 mil asistentes, mientras que este año se registraron hasta 11 mil personas en un solo día, para el concierto de Serapio y Alex Ramírez, así como con 8 mil espectadores en el rodeo.

El Ayuntamiento destinó alrededor de 11 millones de pesos para la edición 2025, logrando ampliar un día más las actividades e incorporando incluso eventos de comedia con la presentación de Mike Salazar.

El éxito del Festival Internacional de la Manzana se reflejó con un 100 por ciento de ocupación hotelera y espacios ofertados en plataformas como Arbnb, beneficiando incluso a hoteles de La Junta, Cuauhtémoc y San Juanito; en materia de seguridad se registró saldo blanco.

También en los restaurantes, comercios y bares de la región se registró un incremento considerable de asistentes por lo que el alcalde Salvador Villa extendió un agradecimiento a todas las personas que asistieron al Festival Internacional de la Manzana, así como a quienes ayudaron con la organización.