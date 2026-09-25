Remanente de Huracán Polo llegará a Chihuahua con lluvias el lunes y martes: Protección Civil

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey dio a conocer que, en función de la trayectoria que tiene el Huracán Polo, actualmente de categoría 5, se prevé que entre lunes y martes la entidad registre precipitaciones como parte del remanente.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Huracán Polo llegará a las costas de Baja California y Baja California Sur, posteriormente a Sonora y en los últimos días tendrá los remanentes en Chihuahua.

De acuerdo con los antecedentes acontecidos en los meses de septiembre y octubre de 2025, en los cuales los remanentes de sistemas tropicales Huracán Lorena Categoría 1 y la Tormenta Tropical Raymond los cuales en ambos sucesos las bandas nubosas desprendidas provocaron tormentas intensas de 75-150 mm de acumulación, se mantiene un constante monitoreo del Huracán Polo.

Por su parte, el meteorólogo Ildenfonso Díaz destacó que para el lunes se presentarán lluvias de fuertes a moderadas en la región de Nuevo Casas Grandes y conforme disminuya el remanente, las lluvias se presentarán en la región de Guadalupe y Calvo.