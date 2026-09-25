Maquiladoras capacitan a personal ante próxima entrada de disminución a la jornada laboral

El presidente de Index, René Espinosa Terrazas dio a conocer que desde a inicios de este año se ha preparado el sector de manufactura en recursos humanos con el fin de cumplir la ley de trabajo respecto a la disminución gradual de la ornada laboral.

“Desde marzo y abril comenzamos con talleres con el comité de recursos humanos de cómo entender lo que implica la ley y como realmente tener esa gradualidad y después estudiar que tipo de escenarios serian y si estamos comenzando a preparar”, comentó.

La Reforma de disminución a la Jornada Laboral entrará en vigor el 1 enero del 2027 por lo cual varias empresas se preparan para cumplir con la disminución de las primeras dos horas que marca la ley.

Cabe destacar que a partir del 2027 se da la disminución hasta el 2030 que se llegará a las 40 horas, esto se advirtió que sería un impacto a las empresas y productividad, sin embargo, el sector manufacturero al ser líder de empleos en Chihuahua ya comienza con las debidas adecuaciones.