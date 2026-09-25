UACH y Universidad de Barcelona firman convenio de colaboración

Para fortalecer la internacionalización y la movilidad estudiantil.

La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Barcelona suscribieron un convenio de colaboración con el propósito de ampliar las oportunidades de internacionalización, movilidad y desarrollo académico para sus estudiantes, así como fortalecer los vínculos entre ambas instituciones.

Durante la firma del acuerdo, el rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que la UACH continúa impulsando alianzas estratégicas con instituciones de educación superior de otros países, con la finalidad de ampliar las experiencias académicas de sus estudiantes, fortalecer su formación integral y favorecer su participación en escenarios internacionales.

Por su parte, el rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Joan Guàrdia Olmos, señaló que en el fondo del hecho universitario está la capacidad de construir realidades, por lo que este encuentro representa un paso más para ambas instituciones en la generación de oportunidades y experiencias que trasciendan las aulas y beneficien tanto a los estudiantes como a la sociedad.

En su intervención, la Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez, directora de Relaciones Internacionales de la UACH, destacó que este convenio permite hermanar a ambas universidades y abrir nuevos caminos de colaboración. Subrayó que el objetivo es crear más oportunidades para los estudiantes.

Con esto, la UACH contribuye a brindarles a sus estudiantes formación integral con visión global, al ampliar sus oportunidades para vivir experiencias académicas y culturales en otros países.