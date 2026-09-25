Coaliciones son solución vs la polarización; próxima reunión con el PAN valoraremos si vamos en coalición o candidatura común: PRI

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, informó que en la próxima reunión que sostenga con su homóloga del PAN, Daniela Álvarez, analizarán y valorarán si irán en coalición o en candidatura común para el próximo proceso electoral.

“Yo he sido constante que los modelos de coalición son una solución cuando hay una polarización en un estado, en un país. Los modelos de coalición son una solución porque te permiten construir un proyecto de gobierno futuro, es decir, ofrecerle a las y los chihuahuenses un proyecto de desarrollo para el estado, despojarnos de los temas ideológicos para pasar a lo práctico”, explicó Domínguez.

El líder priista recordó que “estamos en un momento de polarización política. Esto lo he dicho en privado y también en público, lo vengo diciendo desde el 2024. Nosotros tenemos dos figuras: la coalición, que puede ser total, parcial o mixta, o la candidatura común”

“Nosotros estamos en el análisis, que fue parte de la primera reunión con el PAN en la valoración jurídica de cuál mecanismo se puede convertir más en la elección estatal, la elección de directores y la elección de la ley. En la siguiente reunión que tengamos, vamos a analizar esa parte para poder debatir primero qué figura jurídica podemos utilizar. Después utilizaremos los mecanismos de acuerdo al desarrollo del proceso”, señaló Alex Domínguez.