Patio de Mi Casa interviene 96 colonias para prevenir la rickettsiosis

Con acciones de fumigación, desparasitación, vacunación antirrábica y retiro de tiliches, el programa Patio de Mi Casa ha intervenido 96 colonias de Chihuahua capital durante los primeros ocho meses de 2026, como parte de la estrategia para prevenir enfermedades transmitidas por la garrapata, entre ellas la rickettsiosis.

En coordinación con la Secretaría de Salud, a través del Distrito Sanitario Número 1, el Gobierno Municipal ha acercado estas acciones directamente a las colonias, con el objetivo de reducir las condiciones que favorecen la presencia de garrapatas y generar mayor conciencia entre las familias sobre las medidas de prevención.

De enero a agosto, el programa benefició directamente a 91 mil 135 habitantes y realizó 75 mil 181 acciones de fumigación peridomiciliaria. Además, se llevaron a cabo 15 mil 163 desparasitaciones, se aplicaron 9 mil 583 vacunas antirrábicas y se fumigaron 94 parques.

A estas acciones se sumó el retiro de 300 toneladas de tiliches, es decir, basura y objetos de grandes dimensiones que permanecen en los domicilios y pueden contribuir a generar condiciones favorables para la presencia de fauna nociva y garrapatas.

El programa es de carácter transversal y cuenta con la participación de distintas dependencias municipales, entre ellas Servicios Públicos Municipales, Seguridad Pública, Desarrollo Humano, Desarrollo Urbano y Ecología, así como la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, además de la coordinación con el Distrito Sanitario Número 1.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia, desde el pasado 20 de junio se incorporó una plantilla de promotores de salud que mantiene contacto directo con los habitantes de las colonias intervenidas.

Una de las nuevas dinámicas consiste en acudir los sábados directamente con las familias, cuando existe mayor posibilidad de encontrarlas en sus domicilios, y proporcionarles equipos de fumigación previamente preparados, además de capacitarlas para realizar la aplicación dentro de sus viviendas bajo supervisión.

La estrategia busca que la prevención no se limite a la fumigación de espacios públicos o exteriores, sino que involucre directamente a las familias en la eliminación de condiciones que puedan favorecer la presencia de garrapatas.

Las autoridades recordaron que Chihuahua es una zona donde existe presencia de la garrapata, por lo que insistieron en la importancia de mantener patios y viviendas limpios, retirar objetos acumulados, desparasitar a las mascotas y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por este vector.