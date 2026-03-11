Si reforma electoral enviada por Sheinbaum alcanza la mayoría bien, si no, no pasa nada: GPMorena

Luego de que ayer fue aprobado en Comisiones de la Cámara de Diputados, con 45 votos a favor y 39 en contra, el dictamen de la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y este día deberá ser votado en el Pleno, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que partidos aliados y opositores pueden votar “como ellos consideren” y “si se alcanza la mayoría calificada bien, si no, no pasa nada”.

Estrada Sotelo afirmó que los diputados federales del Partido Verde y el PT “pueden ir como ellos consideren. Sólo pido que respeten. No lo hago de modo sectario y de ruptura. Cuando se plantearon los 100 compromisos, los tres partidos que forman la 4T estuvieron de acuerdo. Entiendo que se ha polarizado el tema, pero yo lo quiero poner en la ecuanimidad. Si alguien quiere decir otra cosa, está en su derecho”.

“Si alcanza la mayoría bien, si no, no pasa nada. Que cada quien asuma su responsabilidad histórica en el tema”, recalcó el coordinador de la bancada de Morena en el Legislativo de Chihuahua.

Ayer al filo de las 20 horas y con los votos en contra del PT, Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, Morena logró la aprobación del dictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral, sin embargo, debido a que se trata de reformar 11 artículos constitucionales, en el Pleno se requiere la mayoría calificada y sin el apoyo de los diputados federales aliados, Morena no la alcanza.