Detienen policías investigadores a presunto violador en Santa Bárbara

Personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo a Francisco B. P., de 42 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de violación con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre los días 19 y 20 de abril del presente año, en un domicilio de la localidad de Santiaguito, en el municipio de Santa Bárbara, agredió sexualmente a una niña de diez años de edad.

Francisco B.P. fue detenido este martes 28 de abril y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia inicial en donde esta representación social le informará sobre los cargos que se le imputan.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).