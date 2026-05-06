“Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”: Trump amaga con operaciones terrestres contra el narco en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó una vez más con el uso de sus tropas militares terrestres en otras naciones para combatir el tráfico de drogas, pese a que esto “provoque quejas de la gente en lugares como México”.

Durante un evento para celebrar el Día de las Madres con las mamás de militares estadounidenses, Trump reiteró que si los gobiernos de otros países no hacen su trabajo en la lucha contra el tráfico de drogas, Estados Unidos lo tendrá que hacer.

Trump dijo que gracias a los ataques y bombardeos contra lancha en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, las cuales han dejado un saldo de 188 personas muertas y 56 embarcaciones destruidas, las drogas que ingresan a Estados Unidos cayeron un 97%.

Las drogas que entran por mar han bajado un 97%. Ahora hemos comenzado con la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharás quejas de gente de lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacerlo.

La amenaza de Trump contra países como México reitera la insistencia del gobierno estadounidense para que militares de ese país puedan actuar contra presuntos narcotraficantes en territorio extranjero, incluyendo nuestro país, petición que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de forma consistente.

Las palabras de Trump también coinciden con la primera acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y jefes policiacos de su círculo cercano.

Además, las operaciones de militares estadounidenses contra supuestos narcotraficantes en países cómo México, forman parte de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, documento que abre las puertas a acciones unilaterales por parte del gobierno de Trump en territorio mexicano.